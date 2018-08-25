Cumartesi Anneleri'nin 700. Hafta Eylemi Yasaklandı

Cumartesi Anneleri olarak bilinen faili meçhul kurbanlarının yakınlarına eylemlerinin 700. haftasında yasak geldi. İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanında her hafta cumartesi günü toplanıp yakınları için adalet isteyen grup bu hafta polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.…

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