Cumartesi akşamlarını kahkahaya boğacaklar

22.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:36

23 Kasım Cumartesi akşamı Route Ankara'da sahne alacak ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Aralık Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Anlatanadam ve Kemal Ayça, 14 Aralık Cumartesi akşamı ise İzmirli hayranlarıyla buluşacak ve İzmir Performance Hall'de kahkahalar fırtınası estirecek.

İkilinin birbirinden komik hikayeleriyle izleyicilerini kahkaha krizine sokacağı organizasyonların biletleri biletix'te satışa çıktı.

Kaynak: Bültenler