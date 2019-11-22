Cumartesi akşamlarını kahkahaya boğacaklar
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Cumartesi akşamlarını kahkahaya boğacaklar

Komedi dünyasının popüler isimlerinden Anlatanadam; Ankara, İstanbul ve İzmir'de Kemal Ayça ile birlikte sahne alacak.

22.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:36
Cumartesi akşamlarını kahkahaya boğacaklar

23 Kasım Cumartesi akşamı Route 'da sahne alacak ikili, 30 Kasım Cumartesi BKM Mutfak Çarşı'da, 7 Cumartesi ise Entropi Sahne Kadıköy'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Anlatanadam ve Kemal Ayça, 14 Aralık Cumartesi akşamı ise İzmirli hayranlarıyla buluşacak ve İzmir Performance Hall'de kahkahalar fırtınası estirecek.

İkilinin birbirinden komik hikayeleriyle izleyicilerini kahkaha krizine sokacağı organizasyonların biletleri biletix'te satışa çıktı.

Kaynak: Bültenler
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