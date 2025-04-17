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Cumali Timi bulundu mu? Cumali Timi öldü mü, yaşıyor mu? Cumali Timi öldürüldü mü?

Cumali Timi bulundu mu? Cumali Timi öldü mü, yaşıyor mu? Cumali Timi öldürüldü mü?
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Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Peki, Cumali Timi bulundu mu? Cumali Timi öldü mü, yaşıyor mu?

7 yaşındaki Cumali Timi 12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'te kaybolmuştu. Cumali Timi bulundu mu? Cumali Timi öldü mü, yaşıyor mu?

CUMALİ TİMİ BULUNDU MU?

7 yaşındaki Cumali Timi 12 Nisan Cumartesi günü ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'te kaybolmuştu. Acılı aile, Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılarak seslerini duyurmaya çalışmıştı. Kahreden haber canlı yayında geldi. Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumali Timi'nin kaybolmasının ardından ailesinin ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, aralıksız sürdürüldü. Aramalarda, iz takip köpeği, dron ve zaman zaman gyrocopter desteği kullanıldı. Arama faaliyetleri hem kara hem de deniz hattında eş zamanlı olarak yürütüldü.

Ekipler, çocuğun yaşadığı bölgeden geçen derede yaptığı detaylı aramada Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından küçük çocuğun bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CUMALİ TİMİ NE ZAMAN VE NEREDE KAYBOLDU?

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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