Cumali amcanın gözyaşları dindi
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Cumali amcanın gözyaşları dindi

Cumali amcanın gözyaşları dindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evini kaybeden ve gözyaşlarına boğulan Cumali Yüce'nin gözyaşları dindi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evini kaybeden ve gözyaşlarına boğulan Cumali Yüce'nin gözyaşları dindi. Yüce'ye devlet ve hayırseverler yardım elini uzattı.

3 gündür devam eden orman yangınında 20 ev kül oldu. Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve bölgeyi saran yangında Akkoca Mahallesi'ndeki evini kaybeden Cumali Yüce de (65) dün gazetecilere konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

16 yıllık birikimini kaybetmenin hüznüyle Türkiye'nin gündemine giren Cumali Yüce'ye devlet ve hayırseverler yardım elini uzattı. En kısa sürede ev yapılacağının müjdesi verilen Cumali Yüce, bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bir bilgisayarı bile kurtaramadım"

Yüce, evinin yanmasından çok eşiyle olan anıları yandığı için üzüldüğünü belirterek, "Bize Türkiye ve yurt dışından yardım etmek isteyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bize yardımcı olacaklar ve bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız. Bu ev bizim anılarımızla dolu. Eşimle beraber bu evi yaptık, kurduk. Onun hep anıları vardı. Bir bilgisayarı bile kurtaramadım ben. Buradaki her şey tarih oldu çok hüzünlüyüm" diye konuştu.

"Türkiye'nin ciğeri yandı"

Komşularının evi yandığı için de ağlayan Yüce, "Burada durumları olmayan yaşlı komşularımız da var. Evleri yandı. Yetkililerimizin el uzatmalarını istiyorum. Türkiye'nin, Kozan'ın ciğeri yandı. Bizim ormanlarımızı kahpece yaktılar. Onları en şiddetli şekilde kınıyorum. 16 yıldır bu evde yaşıyorduk. 14 yıl Ayşe hanımla beraber yaşadık. Onun her yerde anıları var. Ben ona üzülüyorum. Burada eşimin her türlü anıları, elbisesi, ayakkabısı, fotoğrafları vardı. Çok üzgünüm. Artık yerine gelmeyeceğine göre yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumali Yüce'nin kızları da eve gelip gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi
Cumali amcanın gözyaşları dindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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