Cuma saatinde minarelerden dua anonsu yükseldi Korona virüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan önlemleri kapsamında camilerde namaz kılınmadı.

Korona virüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan önlemleri kapsamında camilerde namaz kılınmadı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğle ezanı sonrası vatandaşlara anons yapılarak dua çağrısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karar gereği tüm Türkiye'de Cuma namazı ve kandil gecesi camilerin kapatılacağı açıklanmıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tarihi Çoban Mustafa Paşa Cami'nin kapılarına duyurular asıldı. Namaz saatinde cami önüne gelen bazı vatandaşlar asılan duyuruları okuduktan sonra geri döndü. Öğlen ezanının okunması sonrası cami minaresinden vatandaşlar için anons yapıldı. Yapılan anonsta, "Ev veya iş yerimizde öğlen namazımızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalıkla musibetlerden korusun İnşallah" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA