Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:09
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı

ÇANAKKALE'de kurulan halk pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı.

ÇANAKKALE'de kurulan halk pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı. 'Yüksek risk' grubunu temsil eden turuncu renkli kategoride yer alan kentte, pazar alışverişine çıkanlar, polis ve zabıta ekiplerince, uyarıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadelede, 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte tedbirlere uyulması konusunda denetimler artırıldı. Çanakkale'de ise kentin en büyük pazarı olan cuma pazarında yaşanan yoğunluk tedirginlik yarattı. Polis ekipleri, pazarda devriye gezip, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da pazardaki tedbirleri yerinde denetledi. Zabıta noktasından ise, 15'er dakika aralıkla anons yapılarak, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları istendi. 

Pazarcı Rahmican Davran, alınan tedbirlere uymaya çalıştıklarını söyleyerek, "Sosyal mesafeye uygun olarak tezgahların aralarını açıyoruz, bir buçuk metre boşluk bırakıyoruz. Maske takıyoruz. Her para aldığımızda elimize kolonya, dezenfektan döküyoruz" dedi.

Alışveriş yapan Tümer Yozgan ise, "Yakınlaşmamaya, mesafe bırakmaya dikkat ediyoruz. Pazardan aldığım ürünleri eşim sirkeli ve tuzlu suya yatırarak, bekletiyor. Daha sonra yemek yapıyoruz. Ürünler elden ele geçerek alıveriş yapılıyor. En yakın yerde elimizi yıkayıp, korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı
Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Müslüm Gürses Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ümit Öztürk Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:09:41. #1.15#
title