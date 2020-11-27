Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi
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Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi

27.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:45
Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerinde korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerinde korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Yüksel Ünal koordinasyonuyla, Cuma günleri kurulan pazar yerinde denetim yapan zabıta ekipleri, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı. Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşların ateşleri zabıta ekiplerince ölçüldü. Zabıta ekipleri, pazar yerinde Kovid19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Covid 19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı. - BİLECİK

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Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi
Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi
Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi
Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi
Cuma pazarında zabıtadan korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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