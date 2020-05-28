Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu
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Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, yarın kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak.

Cuma namazının nasıl kılınacağı belli oldu
28.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:59

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, yarın kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Cuma namazı için camiye gelenlerin maske takmaları zorunlu olacak, saflar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tutulacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Namaz cemaatle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak cami avlusunda ve belirlenen spor salonu, pazar yeri gibi alanda açık havada kılınacak. Ankara'da bulunan camilerde cemaatin temas edeceği alanlarda detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Başkent'in simgesi camileri temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cami avlularını yıkayarak dezenfekte etti. Cemaatle kılınacak namaz öncesi tüm tedbirler alındı, cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Camilerde tedbir amaçlı tespih, rahle gibi ortak malzeme kullanımına da izin verilmezken, saf düzeni sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek. Dezenfektesi mümkün olmayan malzemeler üzerinde namaz kılınmasına da izin verilmeyecek. Vatandaşlar tek kullanımlık seccade ile namazlarını kılacak. Öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınabilirken, diğer vakitlerde bireysel ibadetler yapılabilecek.

Camilerde alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, "Salgın süresince camiden uzak kaldık. Muhabbet, birlik mekanlarımızdan maalesef mahrum kaldık. Tüm Türkiye'de cuma namazı ile beraber mahrum kaldığımız ibadethanemize kavuşacağız. Cenab-ı Allah bu felaketi def eylesin, ibadetlerimizde muhabbetle kucaklaştığımız günleri görelim diye temenni ediyoruz" dedi.

"Konulan kurallar vatandaşlarımızın ibadet hayatına konulmuş kısıtlamalar değildir"

65 yaş üstü vatandaşların camilerden bir süre daha uzak kalacağını bildiren Doğan, "Devletimizin, bakanlıklarımızın Diyanet İşleri Başkanlığımızla yürüttüğü bu süreçte konulan kurallar vatandaşlarımızın ibadet hayatına konulmuş kısıtlamalar değildir. Birileri bunu provake etmesin. Camiye gelirken öncelikli olarak vatandaşlarımız maskesiz olmasınlar, abdestsiz çıkmasınlar, şadırvan ve abdesthaneler kapalı olacak. Seccadelerini alıp çıksınlar, caminin içinde kılınmayacak namazlar. Salgın hastalık nedeniyle mesafeyi gözetmek sebebiyle böyle bir karar alındı" diye konuştu.

"Mutlaka seccadeleri işaretli yere koysunlar"

Türkiye genelinde nerede namaz kılınacağının tespitinin yapıldığını ifade eden Doğan, "Avlusu olan camilerimizin avlusunda, cami bahçelerinde, buna ilaveten belirlenen halk pazarı meydanları, spor salonları alanları, okulların bahçeleri belirlenen alanlar. Bunlara mülki amirler karar verdi. Bu alanları müftülük ve kaymakamlıklarımızın internet sitesinden öğrenebilir. Açık alanlarda mutlaka seccadelerini işaretli yere koysunlar. Mesafeyi hala gözetiyoruz. Saf düzeninde bir buçuk metre mesafe çok önemli. Olabildiğince hutbeyi kısa ve farz namazdan sonra sünnet namaz ve tesbihatın camide çekilmemesi gerekiyor. Farz namazı bittiği an, bayram sonudur tokalaşmak, bayramlaşmak yok. Farz namazından sonra bir an önce ayrılıp sünnet ve farz namazını evlerimizde eda ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşları 5 kişilik cuma komisyonları bilgilendirecek"

Açık alanlarda namaz kılınacağı için buralarda 5 kişilik cuma komisyonları oluşturulduğunu ifade eden Doğan, vatandaşların onların yönlendirme ve rehberliğinden istifade edebileceğini belirterek, "Onlar ibadetimizin daha sağlıklı bir şekilde icra edilmesi noktasında görev alacaktır. Onların rehberliği hem sağlık hem ibadet açısından çok önemlidir. Ankara özelinde bin 687 mekan cami avluları veya diğer alanlar olarak şekilde belirlendi. 29 Mayıs Cuma gününden sonra namazlar kılınacak. Vatandaşlarımız camiye girilecek diye ısrar edilmesin, camiler kapalı. Belediyelerimiz birkaç gün öncesinden temizlik işlemlerine başladı. Ben teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

"Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacağız vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmesi için gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Aslan, "Ankara genelinde 3 bin 11 cami var. Bunların bin 684'ü merkezde, 7 tanesi büyük cami. Onlardan başlayarak bütün a gurubu camilerin, yaklaşık 65 cami, biz bunların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapacağız. Genel temizlikle başlıyoruz. Avluları yıkıyoruz. Cami içlerinin de ikindi namazında gerçekleştireceğiz. Gerekli önlemleri aldık. Güneşte açık olduğu sürece güven içerisinde namaz kılınacak. Hem maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacağız vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi olarak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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