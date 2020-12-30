Cuma namazının kılınışı | Diyanete göre Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Cuma namazının kılınışı nasıldır?

İslamın ikinci şartı olan namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. İslam alemine farz kılınan Cuma namazının nasıl kılınacağı müminler tarafından merak edilmekte. Peki, Cuma namazının kılınışı nasıldır? Diyanete göre Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Cuma namazı cemaat ile beraber kılınan namazlar arasında yer alıyor. Her hafta cuma gününün gelmesi ile beraber Müslümanlar cemaat ile beraber bu ibadeti yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan saatlerde kılınan bu namaz farz-ı ayındır. İşte cuma namazının kılınışı hakkında detaylar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIŞI

Cuma namazının (Arapça: Salat-ül Cum'ati) vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Cuma namanızının kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre şu şekildedir;

-Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

-"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

-Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

-İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

-Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

-İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

-Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

-Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

-Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

-Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

-Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

-Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

-Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

-Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

-Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

-Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

Namaz kılınırken

Cuma'nın şartları

Fıkıhçılar tarafından cuma namazının farz olması veya bir kişinin bu namaza katılmasının gerekli olmasının bazı şartları olduğu ifade edilir. Cuma namazının diğer namazlardan başka olarak kendisine özgü on iki şartı daha vardır. Bunların altısı vücubunun (farz olmasının), diğer altısı da edasının şartlarıdır.

Hür olmak, esir veya hapis olmamak.

Mukim olmak, yolculukta olmamak.

Sıhhatli olmak, namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak.

Kör olmamak.

Ayakları sağlam olmak.

Namaza gitmeye mani ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak, (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler.)

Cuma namazı kılınacak yerin şehir olması, (izin verilen köylerde de kılınabilir)

Namazı emir veya vekilinin kıldırması,

Öğle namazı vaktinde kılınması,

Cemaatin huzurunda hutbe okunması,

İmamdan başka en az üç kişi bulunması,

Cuma namazı kılınan yerin herkese açık olması.

Namaz kılınırken

Vakti ve kılınışı

Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Daha sonra cami içinde bir ezan daha okunur. Minberde cemaata karşı bir hutbe okunur. Bu hutbeden sonra kamet alınarak cumanın iki rekat farzı cemaatle aşikare okuyuşla kılınır. Sonra yine başlangıçta olduğu gibi dört rekat namaz kılınır. Bu da cuma namazının son sünnetidir.

Bazı düşüncelere göre "Zuhrü ahir" denilen dört rekat namaz kılınır. Bunun sebebi bazı kesimlerce cuma namazının farklı camilerde kılınamamasıdır. Bu son öğle namazıdır, öğlenin dört rek'at farzı gibi kılınmakla beraber öğlenin sünnetinde olduğu gibi de kılınabilir. Böyle kılınması daha uygun görülmüştür. Arkasından da "Vaktin sünneti" niyeti ile aynen sabah namazının sünneti gibi iki rekat namaz daha kılınır.

Cuma ibadetinin başlangıçta 2 rek'at olarak kılındığı, geleneksel uygulamadaki toplam olarak 16 rek'ata ulaşan ibadetin, Cuma suresinde konu edilen ana ibadete sonradan yapılan eklemelerle ulaşıldığı düşünülebilir.