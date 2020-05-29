Cuma namazını Tenis Kortunda kıldılar -Cuma namazını Tenis Kortunda kıldılar Cuma namazı öncesi dualar edilerek şükür kurbanı kesildi Ardahan'da korona virüs sebebiyle aylar sonra kılınacak olan ilk cuma namazı sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

-Cuma namazını Tenis Kortunda kıldılar

Cuma namazı öncesi dualar edilerek şükür kurbanı kesildi

ARDAHAN - Ardahan'da korona virüs sebebiyle aylar sonra kılınacak olan ilk cuma namazı sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak şükür kurbanları kesildi. Cuma namazının kılınacağı Gençlik spor il müdürlüğüne ait tenis kortunun bulunduğu kapalı spor salonu önündeki programa, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Vali Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, Müftü Pehlivan'ın yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde kurban kesildi.

Müftü Remzi Pehlivan, vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, maske takıp, abdestlerini evlerinde alarak cemaatle, kendi getirdikleri seccade üzerinde belirli camilerin avlularında ve meydanlarda namaz kılabileceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Uzun bir süredir, salgın hastalık nedeniyle camilerimizde toplu halde cuma, bayram ve teravih namazlarını eda etme gibi bir imkanımız olmadı, ara vermiştik. Hamdolsun şimdi 29 Mayıs günü cuma namazıyla birlikte, spor salonunda sosyal mesafeye, maske ve temizlik hijyen konusuna dikkat ederek ibadete açıldı. Cuma namazı için sosyal mesafe kuralına uygun şekilde spor salonlarında işaretlemeler yaptık ve açık alanlarda kılacağız inşallah. Hava muhalefeti uygun olduğu sürece cami dışındaki alanlarda, halı sahalarda, tenis kortunda ve belirlemiş olduğumuz camilerde cuma namazı kılınacak. İnşallah devletimizin almış olduğu tedbirlerle bu virüs tam bitmedi, ama sona doğru geliyoruz. Bu cumada bunun için dua edeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemini, insanlığı bu sıkıntıdan korur kurtarır diye dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA