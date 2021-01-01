(Havadan görüntülerle) CUMA NAMAZINI EVLERİNE YAKIN CAMİLERDE KILDILAR
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(Havadan görüntülerle) CUMA NAMAZINI EVLERİNE YAKIN CAMİLERDE KILDILAR

01.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:35
(Havadan görüntülerle) CUMA NAMAZINI EVLERİNE YAKIN CAMİLERDE KILDILAR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHAKoronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evlerine yakın camilere gitmelerine izin verilen vatandaşlar Cuma namazını kıldılar.

Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Cami'ye gelenler de Cuma namazını kıldı. Kısıtlama nedeniyle camide önceki haftalara göre daha az kişinin olduğu görüldü.İstanbul'da yeni yılın ilk Cuma namazında vatandaşlar Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Camide sosyal mesafeye dikkat edilirken girişte de maske kontrolü yapıldı. Cemaat caminin içi dolunca namazını dışarı kıldı. Cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü--------------------------ÇAMLICA CAMİİ-Çamlıca camiinden görüntü-Camiye gelenlerden görüntü-Cuma namazının kılınması-Vatandaşlar ile röpDrone görüntüsüGenel ve detay görüntülerBEYOĞLU -Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Cami'nden görüntü-Camiye gelenler-Ezanın okunması-Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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