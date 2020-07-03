Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdi
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Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdi

Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdiSİVAS'ta cuma namazı kılmak için camiye giden Yusuf Taçyıldız (75) namaza, 5 dakika kala kalp krizi geçirdi.

03.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:38

Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdi

SİVAS'ta cuma namazı kılmak için camiye giden Yusuf Taçyıldız (75) namaza, 5 dakika kala kalp krizi geçirdi. Taçyıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 12.40 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Cami avlusunda meydana geldi. İddiaya göre cami önünde uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız, abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı. Namaza 5 dakika Taçyıldız, rahatsızlanarak yere yığıldı. Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı. Ambulans içerisinde kalp masajı yapılan Taçyıldız, Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım servisine alınan Taçyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA

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