Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
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Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.

Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
24.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:47

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne özel maske üreten Palandöken Belediyesi, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı kılmaya gelen cemaate dağıtıldı. 

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Yılların hayalini gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı bulunan herkese müteşekkiriz. Ayasofya cemaatine, bizler de fethin sembolü Ayasofya'ya kavuştuk. Palandöken Belediyesi olarak, hasretin sone erdiği bu özel güne özel bir çalışma yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde üretimini yaptığımız maskelere, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğraflarını işleyerek bu tarihi günde cemaatimize ulaştırdık. Sevincimiz tarifsiz. Hamdolsun bizleri bugüne kavuşturan Rabbimize" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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