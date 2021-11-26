Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı - Haberler
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Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı

Kütahya'da, Ribat Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği tarafından yaptırılmakta olan cami ve Kur'an Kursu'nun ibadete açılan bölümünde, cemaate cuma namazının ardından mercimek çorbası ikram ediliyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Ribat Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği tarafından yaptırılmakta olan cami ve Kur'an Kursu'nun ibadete açılan bölümünde, cemaate cuma namazının ardından mercimek çorbası ikram ediliyor.

Dermek Başkanı Muharrem Akçil, yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde çorba ikramı programımız devam ediyor. Her hafta bir cemaatimiz ikramı olan çorbadan çevrede bulunan ve namaza camiye gelen öğrencilere de ikram ediyoruz. Bu geleneği aksatmadan sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Cuma namazından sonra cemaate çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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