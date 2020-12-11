Cuma namazında yağmur duası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

İslahiye ilçesindeki 1866 yılında yapılan tarihi Dervişiye Camisi'nde ve diğer camilerde koronavirüs tedbirleri altında cuma namazı kılındı.

Din görevlisi, "Su, hayat ve şifa kaynağımız" konulu hutbeyi okudu.???????

Hutbede, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı.

Daha sonra yağmur duası edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek