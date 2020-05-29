Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti
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Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti Büyükçekmece"de 30 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı Namaz havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin tekrar ibadete açılmasıyla birlikte uzun zaman sonra Cuma namazı cemaatle birlikte kılındı.

29.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:31

Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

Büyükçekmece"de 30 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Namaz havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin tekrar ibadete açılmasıyla birlikte uzun zaman sonra Cuma namazı cemaatle birlikte kılındı. Büyükçekmece Belediyesi ise yaklaşık 30 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıtarak camilerde önlem aldı. Vatandaşlar ise uzun süre sonra kılınan Cuma namazına yoğun ilgi gösterdi. Namaz havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle camilerde namaz kılınamamıştı. Normalleşme planları kapsamında uzun bir aradan sonra bugün cemaatle birlikte namaz kılınmaya başlandı. Büyükçekmece Belediyesi de camilerde alınan önlemlere katkıda bulunarak ilçe genelinde yaklaşık 30 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı. Vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uzun bir ara sonra tekrar camiler doldu. Cami hocaları korona virüs tedbirleri hakkında vaaz verdi. Namaz havadan görüntülendi.

"Tüm camilerimizi dezenfekte ettik"

Uzun bir aradan sonra camilerin tekrar faaliyete girmesinden mutlu olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,"Mübarek Cuma namazını cemaat olarak kılmaya başladık. Hayırlara vesile olsun inşallah. Korona virüs biraz daha kontrol altına alınmışken Cuma namazını beraber kılmak çok önemli. Belediye olarak tüm camileri dezenfekte edip, 3 tane stadımızı namaz için tahsis ettik. Umarım bir daha böyle olaylar ile karşılaşmayız. Valilikten ve Müftülükten yapılan uyarılar çerçevesinde ibadet yerlerimiz hazırladık. Bizde belediye olarak katkıda bulunarak tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımları yaptık. Ekip arkadaşlarımız ve polislerimiz gerekli uyarılarda bulunarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Cumamız hayrlara vesile olsun bir an önce bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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