Cuma namazında tedbir elden bırakılmıyor Şehitkamil Belediyesi tarafından cuma namazı kılınacak alanlarda yapılan hazırlık ve önleyici tedbir çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Normalleşme döneminde kılınmaya başlanan her cuma namazında olduğu gibi bu Cuma namazında da Şehitkamil Belediyesi tedbiri elden bırakmadı. Şehitkamil Kaymakamlığı tarafından belirlenen camilerde ve ilçenin farklı noktalarında sağlık açısından herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeden cuma namazı kılındı. Namaz kılınacak tüm alanlarda önceden detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, namaz öncesinde ve sonrasında da uyulması gereken kurallarla ilgili uyarıldı. Seccadelerini de yanına alarak maskeli bir şekilde, sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine yetiren vatandaşlar, yapılan hazırlıkların memnuniyet verici olduğunu kaydettiler.

Belediyemize teşekkür ediyoruz

Cuma namazı sonrası değerlendirmede bulunan Ahmet Yesevi Cami İmamı Necmettin Dağdelen, "Korona virüsten dolayı camilerimizde kalabalık oluşturacak şekilde cuma namazı kıldırma şansımız olmadığından dolayı Şehitkamil Belediyemiz, sağ olsun kendine ait semt sahalarını ibadete açtı. Namaz kılınan alanın her detayıyla da ilgileniyorlar. Temizliğinden, dezenfektesine, sosyal mesafesinden her türlü ayrıntısına kadar düşünülmüş. 3 haftadır cuma namazlarımızı bu semt sahalarında kılıyoruz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, her alanda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Müftülüğümüze ve biz imamlara da yardımcı oluyorlar. Halkımız ve cemaatimiz adına belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu ortamı; temizliği, titizliği ve organizasyon bakımından halkın gelip huşu içerisinde namaz kıldığı bir ortam olarak görüyorum. Ben de gerçekten bu konuda çok duygulanıyorum. Halkımızın yoğun katılımı da bizi gerçekten duygulandırıyor. İnşallah bu pandemi süreci de bir an önce biter ve tekrar camilerimizde huşu içerisinde namaz kılmayı Rabbim, cümlemize nasip eder" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

