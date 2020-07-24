Cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte saf tutacak isim kim?
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Cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte saf tutacak isim kim?

Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınacak. Liderlerin katılacağı namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte saf tutacak isim, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl mücadele eden matematik öğretmeni İsmail Kandemir. Peki İsmail Kandemir kimdir?

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte saf tutacak isim kim?
24.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:13

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan Bursalı matematik öğretmeni İsmail Kandemir'i Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı. Cumhurbaşkanı'nın özel davetlisi olarak yarın İstanbul'a çağrılan Kandemir, Cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel davetiye gönderilen İsmail Kandemir korona testini yaptırdı. Yarın Cuma namazında İstanbul Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı'nın yanında olacağını belirten Kandemir, çok mutlu olduğunu bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed'in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu söyledi.

26 YILMÜCADELE ETTİ

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gerekli evrakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ni kurarak, Ayasofya için ilk kez 2005'te Danıştay'da dava açtı. Kandemir, açtığı davada, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak o dönemde talep reddedildi. Kandemir, kurduğu resmi dernek çerçevesinde adli süreci sürdürdü.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E AİT İMZANIN SAHTE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Kandemir, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği üzerinden, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da yeniden Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürdü.

DANIŞTAY, BAKANLAR KURULU KARARINI İPTAL ETTİ

Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, geçen hafta 2 Temmuz'da görülen duruşmada, kararın 15 gün içinde açıklanması kararlaştırıldı. Bugün kararını açıklayan Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte saf tutacak isim kim?

İSMAİL KANDEMİR KİMDİR?

1945 doğumlu İsmail Kandemir, Bursa'da yaşamını sürdürüyor. Önce öğretmen okulunda sonra eğitim enstitüsünde okuyarak liselerde matematik öğretmeni olarak görevlendirildi. Aralıksız 33 sene öğretmenliğin sonucunda emekli olan İsmail Kandemir 75 yaşında. Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olan İsmail Kandemir, 5 caminin ibadete açılmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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