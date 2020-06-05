Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı
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Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı

Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı Cuma namazı sosyal mesafe kurallarına göre eda edildi Korona virüs önlemleri kapsamında 2'inci defa eda edilen Cuma namazında Denizli'de bir çok camide cemaat avluya sığmayarak kaldırımlara kadar taştı.

05.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:00

Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı

Cuma namazı sosyal mesafe kurallarına göre eda edildi

DENİZLİ - Korona virüs önlemleri kapsamında 2'inci defa eda edilen Cuma namazında Denizli'de bir çok camide cemaat avluya sığmayarak kaldırımlara kadar taştı.

Yurt genelinde alınan korona virüs tedbirleri sebebiyle toplu ibadete kapalı olan camilerde uzun bir aradan sonra bugün 2'inci defa Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camilerde Cuma namazı kılındı. Camiler'de 1 metre aralıkla çizgiler çekilerek namaz kılındı. Delikliçınar Camiinde cemaat cami bahçesine sığmayınca kaldırımlara kadar taştı.

Öte yandan, sıcakta kalan cemaat gölgelik alanlara geçerken bazı vatandaşlar şemsiye ve kartonla güneşten korunmaya çalıştı.

Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı

Kaynak: İHA

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