Cuma namazında cemaat cami bahçelerinin dışına taştı Korona virüs önlemleri kapsamında 2'inci defa eda edilen Cuma namazında Denizli'de bir çok camide cemaat avluya sığmayarak kaldırımlara kadar taştı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 2'inci defa eda edilen Cuma namazında Denizli'de bir çok camide cemaat avluya sığmayarak kaldırımlara kadar taştı.

Yurt genelinde alınan korona virüs tedbirleri sebebiyle toplu ibadete kapalı olan camilerde uzun bir aradan sonra bugün 2'inci defa Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camilerde Cuma namazı kılındı. Camiler'de 1 metre aralıkla çizgiler çekilerek namaz kılındı. Delikliçınar Camiinde cemaat cami bahçesine sığmayınca kaldırımlara kadar taştı.

Öte yandan, sıcakta kalan cemaat gölgelik alanlara geçerken bazı vatandaşlar şemsiye ve kartonla güneşten korunmaya çalıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA