Cuma namazında camiler boş kaldı KORONAVİRÜS salgını nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle kılınan namazlara ara verilmesinin ardından, İzmit'te Cuma namazında camiler boş kaldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle kılınan namazlara ara verilmesinin ardından, İzmit'te Cuma namazında camiler boş kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle cami ve mescitlerde cemaatle kılınan namaza ara verilmesi kararı aldı. Kararın ardından Cuma namazı saatinde İzmit'teki camiler boş kaldı. Şehir merkezinde bulunan Fevziye Camii'nde okunan ezanın ardından Cuma hutbesi cami hoparlöründen anons edildi. Hutbede, "Aziz milletimizin dikkatine, öğle namazımızı kılıp milletimizin karşı karşıya olduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalık ve musibetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. Cami önlerinde yoğunluk oluşması riskine karşın bölgelerde bekleyen polis ekipleri de camiye gelenleri, cemaatle namaz kılınmayacağı yönünde bilgilendirdi.

Kaynak: DHA