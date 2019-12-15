Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı
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Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ta, cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen Yakup Bulut (35), son yolculuğuna uğurlandı.

15.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:48
Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı

'ta, cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen Yakup Bulut (35), son yolculuğuna uğurlandı.


Yozgat'ta, cuma namazı için gittiği Çapanoğlu Büyük Cami'de boynundan bıçakla ağır yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Yakup Bulut, öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bulut'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yakup Bulut'un cenazesi Taşocağı mezarlığında toprağa verildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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