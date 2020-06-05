Cuma namazında bayılan vatandaşın yardımına namaz kılmaya gelen sağlık çalışanları koştu
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Cuma namazında bayılan vatandaşın yardımına namaz kılmaya gelen sağlık çalışanları koştu

Denizli'de Cuma namazı kılmak için okul bahçesine gelen vatandaş namaz vaktini beklerken fenalaşarak bayıldı.

Cuma namazında bayılan vatandaşın yardımına namaz kılmaya gelen sağlık çalışanları koştu
05.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:16

Denizli'de Cuma namazı kılmak için okul bahçesine gelen vatandaş namaz vaktini beklerken fenalaşarak bayıldı. Şahsa şans eseri namaz kılmak için gelen sağlık çalışanları müdahale etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında Cuma namazı kılmak için Anafartalar Anadolu Lisesi bahçesine gelen Durmuş D. (55) namaz vaktini beklemeye başladı. Yaşlı adam sıcağında altında beklemeye daha fazla dayanamayarak bir anda bayılarak yere yığıldı. Bayılan şahsın yardımına ise şans eseri namaz kılmak için çevredeki hastanelerden birinden gelen sağlık çalışanları müdahale etti. Ardından cemaatin olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile Durmuş D., olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşın bayıldığını gören bir vatandaş ise olayı şöyle anlattı, "Tansiyon hastalarının sıcakta dışarıda namaz kılmamaları lazım, evinde kılması gerekli illa ki burada kılması gerek değil sıcağa tahammül edemedi, bayıldı ve düştü." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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