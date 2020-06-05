Cuma namazında avlular doldu, cemaat yollara taştı Samsun'da cuma namazında cami avlularına sığmayan cemaat yol kenarlarına ve refüjlere taştı.

Samsun'da cuma namazında cami avlularına sığmayan cemaat yol kenarlarına ve refüjlere taştı.

Korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun şartları sağlayanlar geçen hafta kapılarını cemaate açmıştı. Samsun'da camilerde cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun olarak eda edildi. Cami avlularına sığmayan cemaat sokaklara, meydanlara, yol kenarlarına ve refüjlere taştı.

Cemaatle sadece cuma namazının farzı kılındı, sünnetler ise evde eda edildi.

(Erdi Demür-Ünsal Karka/İHA)

Kaynak: İHA