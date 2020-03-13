Cuma namazına gelenler Diyanet'in kararını yerinde buldu Cuma namazı için camiye gelen inananlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından, "cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını...

Cuma namazı için camiye gelen inananlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından, "cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceği" kararını yerinde buldu.

Namazını kılmak için Edirne'deki Selimiye Camisi'ne gelen Necati Demirel, AA muhabirine, kurulun aldığı kararın çok yerinde olduğunu söyledi.

Çok büyük bir sıkıntı olması halinde "camilere gelinmemesi gerektiği" ikazının da yapılabileceğini ifade eden Demirel, "Çok büyük sıkıntı olsa 'cuma namazını camilerde kılmayın' derlerdi." dedi.

Yunanistan Parlamentosu'nda daha önce Rodop milletvekilliği yapan Ahmet Hacıosman da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararının çok yerinde olduğunu belirtti.

Selami Tınmaz da secde edenlerin her türlü beladan korunacağına inandığını dile getirdi.

Camide geçmiş haftalara göre cemaat sayısında bir düşüş olmadığı gözlendi.

Hutbede de virüsten korunma yolları anlatıldı.

Diyanet'in açıklaması

İslam'ın, hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumunun da cuma namazıyla ilgili mazeret şeklinde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilir. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdır."

Kaynak: AA