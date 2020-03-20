Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı - Haber
Konya

Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı

Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından Konya'daki camiler boş kaldı.

20.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:59
Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı

Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı

KONYA - Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından Konya'daki camiler boş kaldı. Karadan habersiz cuma namazı kılmak için camiye gelenler alınan kararın toplum sağlığı için faydalı olduğunu söylediler.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verildi. Konya'da tüm camilerin salgın nedeniyle kapalı olduğuna dair bilgilendirme afişleri asıldı. Cuma namazından önce kent genelinde görevli polis ekipleri camilerde görevlendirilerek namaz saatinde camiye girmek isteyen vatandaşlar bilgilendirildi.

Camide namaz kılmak isteyen vatandaşlar polisin uyarısı ve bilgilendirmesinin ardından evlerine döndü. Uygulamanın toplum için oldukça sağlıklı olduğunu belirten İsmail Öncer, "Çok güzel bir uygulama bizde hepsine uyuyoruz. Devletimize de çok teşekkür ederiz. Tüm milletin de uymasını isteriz. Ben kendim evden dahi çıkmıyorum camiye dahi gitmiyorum evde kılıyorum. Dışarıda bir işim vardı onun için çıkmıştım geldim camiye kapalı olduğu için geri gidiyorum" dedi.

Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
DSÖ, 'Bu bir umut' deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu Haber
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haber
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rita Wilson Serra Yılmaz Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 21:23:09. #1.14#
title