Cuma namazı tedbirleri devam ediyor Camilerin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte yerel yönetimlerin çalışmaları da sürüyor.

Camilerin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte yerel yönetimlerin çalışmaları da sürüyor. Eyüpsultan Belediyesi Cuma namazı için aldığı tedbirlerle dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Eyüp Sultan Camii Meydanı ve iç avlusu Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekipleri tarafından namaz öncesi temizlenerek dezenfekte ediliyor.

MASKE TAKMAK VE SOSYAL MESAFE ZORUNLU

Her cuma günü namaz öncesi meydan girişlerindeki 4 farklı noktada belediye görevlileri tarafından maske ve el dezenfektanları dağıtılıyor. Ayrıca zabıtalar cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüyor. Namaz öncesinde de Eyüp Sultan Camii Meydanı ve avlusuna, sosyal mesafeye uygun olarak tek kullanımlık seccadeler yerleştiriliyor.

Kaynak: DHA