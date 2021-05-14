Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
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Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua

Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'teki camilerde kılınan cuma namazının ardından İsrail'in saldırısı altındaki Kudüs ve Filistinliler için dua edildi.

Gaziantep'teki camilerde kılınan cuma namazının ardından İsrail'in saldırısı altındaki Kudüs ve Filistinliler için dua edildi.

Gaziantep'in merkez ve ilçelerindeki bazı camilerde bugün kılınan cuma namazının ardından İsrail'in saldırısı altında bulunan Kudus için dua edildi. Yapılan dualarda ise cami imam hatipleri ve cemaat hep birlikte ellerini açarak, Kudüs'ün ve Mecsid-i Aksa'nın saldırılardan kurtulması için Allah'a yalvardı.

Yavuzeli Merkez Cami İmam Hatibi Mahmut Kaya'nın yaptığı duada ise, "Kudüs'ü, o zalimlerin, o münafıkların, o kafirlerin işgalinden kurtar ya Rabbi. ya Rabbi, Mirac'ın basamağı olan Mecsid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi, yer yüzündeki tüm Müslümanlara ve bizlere nasip ve müesser eyle Allah'ım" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

Cuma namazı sonrasında Kudüs için dua

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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