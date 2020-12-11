Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
11.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:24
Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi.
Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi
Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi. Vatandaşlar yapılan duaya iştirak etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız