Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi.

Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi

Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi. Vatandaşlar yapılan duaya iştirak etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız