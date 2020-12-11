Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

11.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:24

Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi.

Cuma Namazı öncesindeki vaazda suyun öneminden bahsedilmesi

Yağmur duası edilmesi KIRŞEHİR - Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrasında yağmur duası edildi. Vatandaşlar yapılan duaya iştirak etti.

Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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