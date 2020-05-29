Cuma namazı sonrası vatandaşlar duygulu anlar yaşadı - Cuma namazı sonrası vatandaşlar duygulu anlar yaşadı Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun bir aradan sonra camilerde Cuma namazı kılan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

- Cuma namazı sonrası vatandaşlar duygulu anlar yaşadı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun bir aradan sonra camilerde Cuma namazı kılan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Cuma Namazı sonrası duygulanan Lütfi Gündoğdu, "Allah'ım inşallah bizlere omuz omuza namaz kıldığımız günleri göstersin" diye dua etti.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren camilerde toplu olarak namaz kılmanın kısıtlanmasının ardından, Aydın'ın Efeler ilçesindeki 153 camide normalleşme süreciyle birlikte bugün ilk Cuma Namazı kılındı. Bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılınan camilerin avlularında, sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri, namaz kılacak vatandaşları maske takmaları ve hijyen kullarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, Efeler Belediyesi zabıta ekipleri cami önlerinde seccade dağıttı.

Cuma namazı sonrası ise vatandaşlar uzun bir aradan sonra camilerde namaz kılmanın mutluluğunu yaşarken, bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Allahım bizleri omuz omuza saf tuttuğumuz günlere ulaştırsın"

Efeler Külliye Camisi'ne Cuma Namazı kılmak için gelen vatandaşlardan Lütfi Gündoğdu namaz sonrasında gözleri dolarak yaptığı açıklamada, "Allah'ımıza sonsuz kere şükrediyoruz. Uzun bir aradan sonra bugün bizi Rabbimiz huzuruna kabul etti. İnşallah kurtuluruz bu zamanlardan. Rabbim hasta olan kardeşlerimize şifalar versin. Rahmetli olan kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah'ım inşallah 1,5 metre değil, bizim inancımıza göre omuz omuza saf tuttuğumuz günlere en kısa sürede ulaşırız" dedi.

Kaynak: İHA