Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

11.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:29

Camiden genel görüntü Dua esnasındaki görüntüler Uşak'ta Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Camiden genel görüntü

Dua esnasındaki görüntüler Uşak'ta Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Cuma namazında okunan "Su: Hayat ve şifa kaynağımız" hutbesinin ardından suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekilerek, namaz sonrası yağmur duası yapıldı.

Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
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