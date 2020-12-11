Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası

Camide cuma namazının kılınması Cuma hutbesinin okunması Yağmur duası yapılması Ordu'da camilerde yağmur duası yapıldı Ordu'daki camilerde Cuma namazı sonrası dua edildi.

Camide cuma namazının kılınması

Cuma hutbesinin okunması

Yağmur duası yapılması Ordu'da camilerde yağmur duası yapıldı

Ordu'daki camilerde Cuma namazı sonrası dua edildi.

Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun kılınan namazın ardından yapılan duaya eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli