Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
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Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

10.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:50
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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