CUMA NAMAZI SONRASI AYASOFYA CAMİİ'NİN İÇİNE AKIN ETTİLER -2 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,"Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla bugün Cuma namazımızı kılmış olduk. Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

"Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla bugün Cuma namazımızı kılmış olduk. Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Hayırlı olsun ülkemize, milletimize"

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,

"Çok mutluyuz elhamdülillah. Yıllarca, 86 yıl boyunca beklenen Ayasofya'nın açılışına, bu tarihi ana şahit olduk. Allah'a hamd olsun. Ayasofya fethin sembolüdür"

BBP Gelen Başkanı Mustafa Destici de,

" Yurt dışından, ABD'den, Yunanistan'dan gelen sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/İstanbul, (DHA)

İBADETE açılan Ayasofya Camii'nin içine cuma namazı sonrası çok sayıda kişi girip fotoğraf ve görüntü çekti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Açılış dolayısıyla düzenlenen tören sonrası vatandaşlar caminin içine girerek, ziyarette bulundu. Vatandaşların cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çektiği görülürken, kimi vatandaşlar da camide sloganlar attı. Öte yandan İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ziyaretçilere, ibadethaneye uygun davranış sergilenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, cami içinde incelemeler yaptı. Ayrıca, törenin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve BBP Gelen Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarda bulundu.

"SONUNDA ZİNCRLER KIRILDI, AYASOFA AÇILDI"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla bugün Cuma namazımızı kılmış olduk. Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Hayırlı olsun ülkemize, milletimize" şeklinde konuştu.

"BU TARİHİ ANA ŞAHİT OLDUK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Çok mutluyuz elhamdülillah. Yıllarca, 86 yıl boyunca beklenen Ayasofya'nın açılışına, bu tarihi ana şahit olduk. Allah'a hamd olsun. Ayasofya fethin sembolüdür. İnşallah fetih ruhlu gençlerin, insanların, gönül insanlarının yetişmesine vesile olur. Ayasofya'yı sadece bir cami olarak görmemek lazım. Aynı zamanda insanlarımızın ilmi faaliyetlerine katkı sağlayacak derslerin okutulduğu bir yer haline de getirmeye çalışacağız. En önemli amacımız budur. Doğru dini bilgi ile insanımızı doyurmamız gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da bizleriz. Ben hayırlı olsun diyorum ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BURASI TARİHİ BİR GÜN YAŞADI"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gelen Başkanı Mustafa Destici de, "Öncelikle yüce Rabb'ime hamd ediyorum. Bize sağlığımızda bugünleri gösterdi. Ben 13 yaşımda, 1978 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi'ne geldim yatılı öğrenci olarak. Bir yıl sonra da sonbaharda yanlış hatırlamıyorsam Papa'nın bir İstanbul ziyareti vardı. Yaptığımız eylem 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' eylemi olmuştu. O gün bizi, hepimizi gözaltına aldılar. 14-15 yaşlarında olduğumuz için erken bıraktılar. Bizden büyük olanları birkaç gün tuttular. O günden bu güne 54 yaşımdayım. 41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla, mücadelesiyle bir hayat geçirdik. Allah'a hamd olsun bugün burada cuma namazı kılmak bizlere nasip oldu. Burada Danıştay Genel Kurulu'muza, dairenin değerli üyelerine memnuniyetimizi ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün burası tarihi bir gün yaşadı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından siyasi partilerimizin pek çoğunun genel başkanı da burada. Cuma namazında tabii pandemi kurallarına tamamen uyulmasa da, namaz kılmayı da Rabb'im bizlere nasip etti. Yurt dışından, ABD'den, Yunanistan'dan gelen sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz. 1453'te de Avrupa'dan o şekilde sesler yükselmişti ama Fatih onları dikkate alsaydı bugün İstanbul bu şekilde fethi olunmamış olurdu. Ayasofya cami olmazdı. O günkü irade bugün de tecelli etti. Ülkemiz ve milletimiz, insanlık için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA