Cuma namazı sonrası aşure ikramı
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından kentte aşure ikram edildi.
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından kentte aşure ikram edildi.
Hunat Camii önünde cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı. Cemaatin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da ikrama yoğun ilgi gösterdi.
Sıraya giren vatandaşlara, Oda Başkanı Altan Aydemir ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç tarafından aşure verildi.
İkram öncesi Övüç, dua etti.