Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı Otoparkta kılınan cuma namazı Namaza gelen vatandaşlar Namaz kılınması Din görevlisinin hutbe okuması KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez açık alanlarda cuma namazı kılındı.

Otoparkta kılınan cuma namazı

Namaza gelen vatandaşlar

Namaz kılınması

Din görevlisinin hutbe okuması KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez açık alanlarda cuma namazı kılındı. Kayseri Valiliği tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra tarihi Kurşunlu Cami yanında bulunan Kurşunlu Otoparkında da Cuma namazı kılındı. Seccadesi ile alana gelen vatandaşlar maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Kaynak: AA