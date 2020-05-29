Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor Abdulhamithan Camisi avlusundan toplanan cemaat Ezanın okunması Cuma namazının kılınması Cemaatin camiden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramaraş'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan camiler cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Abdulhamithan Camisi avlusundan toplanan cemaat Ezanın okunması Cuma namazının kılınması Cemaatin camiden ayrılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramaraş'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan camiler cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Kahramanmaraş'ta valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen cami avluları ve boş alanlar ekiplerin çalışmaları sonrası hazır hale getirildi. Abdulhamithan Camisi avlusuna gelen vatandaşlara görevliler tarafından dezenfektan verildi, ateşleri ölçüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cami girişinde tedbirler alındı, kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar diğer camilere yönlendirildi. Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı. Kaynak: AA