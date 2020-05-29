Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Seyitnizam Camisi
Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.
29.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:33
Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Zeytinburnu Seyitnizam Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.
Kaynak: AA