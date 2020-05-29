Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Kaptanpaşa Camisi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak.
29.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Kaptanpaşa Camisi'nde gelerek namazlarını eda ettiler.
Kaynak: AA