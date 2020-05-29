Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/

TRABZON Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Cuma namazının kılınması RİZE Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması ARTVİN Cuma namazının kılınması Cuma namazını kılan vatandaşlarla...

29.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:33

TRABZON

Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi

Cuma namazının kılınması

RİZE

Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi

Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması

ARTVİN

Cuma namazının kılınması

Cuma namazını kılan vatandaşlarla röportaj TRABZON/RİZE/ARTVİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:35:47. #1.14#
title