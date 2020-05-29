Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/ TRABZON Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Cuma namazının kılınması RİZE Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması ARTVİN Cuma namazının kılınması Cuma namazını kılan vatandaşlarla...

TRABZON Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Cuma namazının kılınması RİZE Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması ARTVİN Cuma namazının kılınması Cuma namazını kılan vatandaşlarla röportaj TRABZON/RİZE/ARTVİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Kaynak: AA