Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - TRABZON/RİZE/
TRABZON Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Cuma namazının kılınması RİZE Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması ARTVİN Cuma namazının kılınması Cuma namazını kılan vatandaşlarla...
29.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:33
TRABZON
Akçaabat Kavaklı Rahman Camii avlusunda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi
Cuma namazının kılınması
RİZE
Cuma namazını kılan cemaatin drone ile görüntülenmesi
Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması
ARTVİN
Cuma namazının kılınması
Cuma namazını kılan vatandaşlarla röportaj TRABZON/RİZE/ARTVİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.
Kaynak: AA