Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan camiler cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan camiler cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Hekimhan ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde koronavirüs tedbirler kapsamında cuma namazı öncesi emniyet ve belediye ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, aylar sonra cuma namazını kılmanın sevincini yaşadı. Kaynak: AA