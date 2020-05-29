Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
-Öveçler Parkı içerisinde bulunan halı sahada cuma namazını kılan vatandaşların drone ile çekilmiş görüntüsü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.
29.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:49
-Öveçler Parkı içerisinde bulunan halı sahada cuma namazını kılan vatandaşların drone ile çekilmiş görüntüsü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirilen Öveçler Parkı içerisinde bulunan halı sahada cuma namazını kıldı.
Kaynak: AA