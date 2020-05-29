Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

Ağrı Ulu Camisi'nde cuma namazı öncesi kurban kesilmesi Vatandaşların camiye gelmesi İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun cuma namazını kıldırması Vali Süleyman Elban ile röportaj Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı AĞRI - (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan,...

29.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:09

Ağrı Ulu Camisi'nde cuma namazı öncesi kurban kesilmesi

Vatandaşların camiye gelmesi

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun cuma namazını kıldırması

Vali Süleyman Elban ile röportaj Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı

AĞRI - (AA - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra cuma namazında saf tuttu.

Ağrı genelinde 176 cami avlusunda cuma namazı kılındı.

Kentteki Ulu Cami avlusunda cuma namazı öncesi kurban kesildi. Ardından çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kurallarını gözeterek İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cuma namazında saf tuttu.

Vali Süleyman Elban, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra cemaatle namaz kılmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ağrı'nın vaka sayısı açısından en iyi illerden biri olduğunu ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bugünlerde yeni vakaların çıkmasını beklemiyorduk. Vaka sayısının neredeyse sıfır olmasını bekliyorduk. Beklediğimiz doğrultusunda bayram günlerinde böyle bir rakamı yakalayacağımızı tahmin ediyorduk. Ancak yurt dışı kaynaklı bir vatandaşımız hem taziye hem de ev ziyaretlerinde belli vatandaşlarımıza koronavirüs bulaştırmış. Kamuoyunda anlatıldığı gibi ya da endişe verici bir sıkıntı yok. Bu arkadaşımız il merkezinde oturuyor. Vakalar da onun aile çevresinden ve Eleşkirt'te karantinaya alınan 2 köydedir. Sosyal medyada dolaştığı gibi ayı 200-300 ya da yüzler nispetinde değil. Toplam vaka sayımız 30 civarında. Hepsi de ayakta tedavi görüyor. Hastanede olsalar bile yoğun bakımda ya da solunum cihazlarında değiller."

Eleşkirt ilçesinde ise cadde, meydan ve cami avlusunda bir araya gelenler tedbirlere uyarak saf tuttu.

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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