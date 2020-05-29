Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Kütahya Ulu Camide kılınan namaz Kütahya kent merkezi pazaryerinde kılınan namaz Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın havadan görüntüleri Emet ilçesinde futbol sahasında kılınan namazın havadan görüntüleri Simav ilçesinde stadyumda kılınan namaz KÜTAHYA - Kütahya'da...

Kütahya Ulu Camide kılınan namaz

Kütahya kent merkezi pazaryerinde kılınan namaz

Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın havadan görüntüleri

Emet ilçesinde futbol sahasında kılınan namazın havadan görüntüleri

Simav ilçesinde stadyumda kılınan namaz KÜTAHYA - Kütahya'da cuma namazı, belirlenen noktalarda eda edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami içinde ve avlusunda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek namazlarını kıldı.

Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet ve Simav ilçelerinde ise stadyumlarda kılındı.

Kaynak: AA