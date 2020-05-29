Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Kütahya Ulu Camide kılınan namaz Kütahya kent merkezi pazaryerinde kılınan namaz Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın havadan görüntüleri Emet ilçesinde futbol sahasında kılınan namazın havadan görüntüleri Simav ilçesinde stadyumda kılınan namaz KÜTAHYA - Kütahya'da...
29.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:35
Kütahya Ulu Camide kılınan namaz
Kütahya kent merkezi pazaryerinde kılınan namaz
Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın havadan görüntüleri
Emet ilçesinde futbol sahasında kılınan namazın havadan görüntüleri
Simav ilçesinde stadyumda kılınan namaz KÜTAHYA - Kütahya'da cuma namazı, belirlenen noktalarda eda edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami içinde ve avlusunda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek namazlarını kıldı.
Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet ve Simav ilçelerinde ise stadyumlarda kılındı.
Kaynak: AA