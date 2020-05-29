Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Ahi Evran Meydanında cuma namazı kılınması Cacabey Meydanında cuma namazı kılınması Cuma namazı kılan vatandaşın konuşması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Ahi Evran Meydanında cuma namazı kılınması Cacabey Meydanında cuma namazı kılınması Cuma namazı kılan vatandaşın konuşması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı. Ahi Evran ve Cacabey meydanlarını dolduran vatandaşlar, cuma namazını tekrar kılmanın mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlara meydan ve camilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafe ve diğer alınan tedbirlere uyularak vatandaşlar namazlarını kıldı. Kaynak: AA