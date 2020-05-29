Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Ahi Evran Meydanında cuma namazı kılınması Cacabey Meydanında cuma namazı kılınması Cuma namazı kılan vatandaşın konuşması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.
29.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:53
Ahi Evran Meydanında cuma namazı kılınması
Cacabey Meydanında cuma namazı kılınması
Cuma namazı kılan vatandaşın konuşması Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.
Ahi Evran ve Cacabey meydanlarını dolduran vatandaşlar, cuma namazını tekrar kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Vatandaşlara meydan ve camilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafe ve diğer alınan tedbirlere uyularak vatandaşlar namazlarını kıldı.
Kaynak: AA