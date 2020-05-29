Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Maden ilçesinde vatandaşlar belirlenen alanlarda, sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazını kıldı.
29.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:02
Maden ilçesinde vatandaşlar belirlenen alanlarda, sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazını kıldı.
Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sosyal mesafeye dikkat edildi. Vatandaşlar getirdikleri seccadelerde namazlarını kıldı.
Maden Merkez Cami bahçesini dolduran vatandaşlar, tekrar toplu cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Cami bahçesi girişinde görevliler, camiye gelen cemaate maske dağıttı.
Kaynak: AA