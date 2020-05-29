Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Vatandaşların namaz kılınacak alanlara seccadelerle gelmesi Türk Kızılayı'nın vatandaşlara maske dağıtması Sosyal mesafeye uygun namaz kılınması Zeki Kaya ile röportaj UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk Cuma namazı,...
29.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:18
Vatandaşların namaz kılınacak alanlara seccadelerle gelmesi
Türk Kızılayı'nın vatandaşlara maske dağıtması
Sosyal mesafeye uygun namaz kılınması
Zeki Kaya ile röportaj UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk Cuma namazı, Uşak'ta belirlenen camilerde ve meydanlarda kılındı.
Kaynak: AA