Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:36

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Kayseri Valiliğince belirlenen 660 cami, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin verilen camilerin bahçe ve çevresini dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Uzun bir aranın ardından Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettirdiği Kurşunlu Camisi'nin karşısında bulunan belediyeye ait açık otoparkta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.

Vatandaşlar, namaz öncesi yağan kısa süreli sağanaktan, seccade ve kendilerine verilen torbalarla korunmaya çalıştı.

Ali Dağ'ı Yamaç Paraşüt İniş Alanı'ndaki cuma namazı ise İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği tarafından belirlenen 45 cami ve 4 kapalı pazar yerinde, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Kentte sabah etkili olan sağanak nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilen camilerin içinde de namaz eda edildi. Cami bahçeleri ile pazar yerlerini de dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı Nur Cami ve Külliyesi'ndeki cuma namazını İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı.

Sivas

Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.

Cuma namazı sonrası Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis teşkilatına gösterilen yakın ilgi ve kısıtlama kurallarındaki iş birliği nedeniyle vatandaşlara lokma dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Ahi Evran ve Cacabey meydanlarını dolduran vatandaşlar, cuma namazını tekrar kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlara meydan ve camilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafe ve diğer alınan tedbirlere uyularak vatandaşlar namazlarını kıldı.

Nevşehir

Kent merkezinde valilikçe belirlenen 30 cami, dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirildi.

Camilerin avlu ve bahçelerine maske ve seccadeleri ile gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını gözeterek cuma namazı kıldı.

Bir süredir restorasyon çalışmasının sürdüğü tarihi Kurşunlu Camisi'ni tercih eden vatandaşlar, namazı cami önündeki yol ve kaldırımda eda etti.

-Yozgat

Yozgat'ta 627 camide uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan vatandaşlar yolda namazlarını eda etti.

Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı.

Seccadesi olmayan vatandaşlara ise Yozgat Belediyesi ekiplerince seccade dağıtıldı.

Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627'sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi.

Yozgat Beledeye Başkanı Celal Köse de belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını belirtti.

Niğde

Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı.

Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaz öncesi Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seccade dağıttı. Vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan Muhsin Arslan, uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de alanda cuma namazını kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:36:26. #1.14#
title