Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Kayseri Valiliğince belirlenen 660 cami, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin verilen camilerin bahçe ve çevresini dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Uzun bir aranın ardından Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettirdiği Kurşunlu Camisi'nin karşısında bulunan belediyeye ait açık otoparkta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.

Vatandaşlar, namaz öncesi yağan kısa süreli sağanaktan, seccade ve kendilerine verilen torbalarla korunmaya çalıştı.

Ali Dağ'ı Yamaç Paraşüt İniş Alanı'ndaki cuma namazı ise İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği tarafından belirlenen 45 cami ve 4 kapalı pazar yerinde, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Kentte sabah etkili olan sağanak nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilen camilerin içinde de namaz eda edildi. Cami bahçeleri ile pazar yerlerini de dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı Nur Cami ve Külliyesi'ndeki cuma namazını İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı.

Sivas

Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.

Cuma namazı sonrası Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis teşkilatına gösterilen yakın ilgi ve kısıtlama kurallarındaki iş birliği nedeniyle vatandaşlara lokma dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 camide temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Ahi Evran ve Cacabey meydanlarını dolduran vatandaşlar, cuma namazını tekrar kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlara meydan ve camilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafe ve diğer alınan tedbirlere uyularak vatandaşlar namazlarını kıldı.

Nevşehir

Kent merkezinde valilikçe belirlenen 30 cami, dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirildi.

Camilerin avlu ve bahçelerine maske ve seccadeleri ile gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını gözeterek cuma namazı kıldı.

Bir süredir restorasyon çalışmasının sürdüğü tarihi Kurşunlu Camisi'ni tercih eden vatandaşlar, namazı cami önündeki yol ve kaldırımda eda etti.

-Yozgat

Yozgat'ta 627 camide uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan vatandaşlar yolda namazlarını eda etti.

Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı.

Seccadesi olmayan vatandaşlara ise Yozgat Belediyesi ekiplerince seccade dağıtıldı.

Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627'sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi.

Yozgat Beledeye Başkanı Celal Köse de belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını belirtti.

Niğde

Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı.

Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaz öncesi Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seccade dağıttı. Vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan Muhsin Arslan, uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de alanda cuma namazını kıldı.

Kaynak: AA