Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Eruh ilçesinde salgın sonrası ilk cuma namazında cemaat saf tuttu.

Eruh ilçesinde salgın sonrası ilk cuma namazında cemaat saf tuttu.

Eruh ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirlenen İMKB Yatılı İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlkokulu ve 75. Yıl Vakfı Ortaokulu bahçelerinde seccadeler üzerinde ilk cuma namazı kılındı.

Cuma namazı öncesinde Eruh Belediyesi tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı. Namazdan önce alanda yere sosyal mesafe kuralını gösteren işaretler yapıştırıldı.

Çarşı Camisi İmamı İsa Ertan, "Bizleri bir daha camiyle ve cemaatle buluşturan Allah'a hamdolsun. İnşallah bu günden itibaren öğle ve ikindi namazını mesafe kuralına uyarak, seccade ve maskemizi alarak camilerimizde cemaatle namaz kılacağız." dedi.

Kaynak: AA