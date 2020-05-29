Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarında cuma namazı kılınması Polislerin cemaati sosyal mesafe konusunda uyarması Sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılınması Vatandaşla röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk...
29.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:12
Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarında cuma namazı kılınması
Polislerin cemaati sosyal mesafe konusunda uyarması
Sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılınması
Vatandaşla röportaj ADIYAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarına gelerek namaz saatini bekledi.
Kaynak: AA